«Ростов» обратился к Богосавацу, потерявшему сознание после удара в голову в матче РПЛ

Пресс-служба «Ростова» обратилась к защитнику «Ахмата» Мирославу Богосавацу, получившему травму в матче команд в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Евгений Кукуляк. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

«По ходу второго тайма игрок «Ахмата» Богосавац получил травму и покинул поле в карете скорой помощи. Футбольный клуб «Ростов» желает Мирославу здоровья и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» в телеграм-канале.

«Ахмат» занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков. «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей за девять туров до финиша составляет два очка.

