В «Ахмате» рассказали о состоянии Богосаваца после потери сознания

В пресс-службе «Ахмата» поделились информацией о состоянии здоровья защитника Мирослава Богосаваца после потери сознания в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом».

В начале второго тайма футболист грозненской команды потерял сознание после ударом коленом в голову от игрока гостей Андрея Ланговича. Серб покинул поле на машине скорой помощи.

«Богосавац сейчас в больнице. У него рваная рана губы, сотрясение. Губу зашивают. Скоро сделают компьютерную томографию», — сообщили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту Чемпионата Олегу Лысенко.

Богосавац играет за «Ахмат» с лета 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

