Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Ахмате» рассказали о состоянии Богосаваца после потери сознания

В пресс-службе «Ахмата» поделились информацией о состоянии здоровья защитника Мирослава Богосаваца после потери сознания в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

В начале второго тайма футболист грозненской команды потерял сознание после ударом коленом в голову от игрока гостей Андрея Ланговича. Серб покинул поле на машине скорой помощи.

«Богосавац сейчас в больнице. У него рваная рана губы, сотрясение. Губу зашивают. Скоро сделают компьютерную томографию», — сообщили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту Чемпионата Олегу Лысенко.

Богосавац играет за «Ахмат» с лета 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Акинфеева наказали за выход из ворот! Но ЦСКА пока обыгрывает команду Евсеева. LIVE
Live
Акинфеева наказали за выход из ворот! Но ЦСКА пока обыгрывает команду Евсеева. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

