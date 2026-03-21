Агент Ракова сообщил, что игрок «Крыльев» получил травму ранее оперированной ноги

Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего самарских «Крыльев Советов» Вадима Ракова, сообщил о травме игрока на тренировке.

«Позавчера на тренировке был игровой момент, где случился стык оперированной ногой. Сделали снимок, но с учётом небольшой опухоли врачи диагноз не ставят. В ближайшее время будем проводить дополнительное обследование. Первые дни, когда нога опухает, невозможно качественно провести МРТ, чтобы понимать всю картину. Пока врачи ничего не сказали. Будем делать повторно, чтобы было понятно», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее, в начале сентября 2025 года, у форварда диагностировали перелом пятой плюсневой кости. Повреждение было получено в расположении молодёжной сборной России во время товарищеских матчей со сверстниками из Саудовской Аравии.

