«МЮ» в ярости из-за судейства в матче с «Борнмутом» и подаст официальную жалобу — DM


«Манчестер Юнайтед» подаст официальную жалобу в судейский комитет Профессиональной организации футбольных арбитров Англии (PGMOL) после матча 31-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:2). По мнению манкунианцев, в их пользу должны были назначить пенальти после того, как защитник хозяев Адриен Трюффер в своей штрафной подтолкнул вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло. Об этом сообщает Daily Mail.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

По информации источника, руководство «красных дьяволов» «в ярости из-за очередной ошибкой системы VAR». В клубе считают, что ничья во встрече с «вишнями» способна повлиять на их попадание в Лигу чемпионов.

В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл.

Материалы по теме
«Бредятина чистой воды». Казанский — о судейских решениях в матче «Борнмут» — «МЮ»

Какие карточки есть в футболе:

