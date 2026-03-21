«МЮ» в ярости из-за судейства в матче с «Борнмутом» и подаст официальную жалобу — DM

«Манчестер Юнайтед» подаст официальную жалобу в судейский комитет Профессиональной организации футбольных арбитров Англии (PGMOL) после матча 31-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:2). По мнению манкунианцев, в их пользу должны были назначить пенальти после того, как защитник хозяев Адриен Трюффер в своей штрафной подтолкнул вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» «в ярости из-за очередной ошибкой системы VAR». В клубе считают, что ничья во встрече с «вишнями» способна повлиять на их попадание в Лигу чемпионов.

В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл.

