«Уфа» одержала победу над ульяновской «Волгой» в матче 25-го тура Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Лиги Pari между «Уфой» и «Волгой» из Ульяновска. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступил Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник «Уфы» Денис Кутин на 19-й минуте. На 32-й минуте полузащитник Владислав Камилов удвоил преимущество хозяев. Хавбек «Волги» Артур Мурза сократил отставание в счёте на 86-й минуте.

По состоянию на сегодняшний день «Уфа» находится на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026, набрав 26 очков. «Волга» располагается на 14-й строчке, команда заработала 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу воронежский «Факел» с 52 очками после 24 игр.