Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА — о Мойзесе: случившееся в Краснодаре должно остаться в этой раздевалке

Комментарии

Тренер ЦСКА Манель Экспосито прокомментировал ситуацию с отсутствием защитника Мойзеса в заявке команды на матч 22‑го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (21 марта).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'    

«Мы сейчас концентрируемся на настоящем и будущем. Что случилось в Краснодаре, должно остаться в этой раздевалке. Мы увидели, что ситуация просочилась, но клуб сразу сделал своё заявление. Наш генеральный директор сделал официальное заявление, а мне по сути больше нечего добавить.

Как это повлияло на команду? Команда полностью готова. Мы концентрируемся на настоящем и на будущем. Сегодня мы выбрали лучшую команду, которая начнёт матч», — сказал Экспосито в эфире «Матч ТВ».

19 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату» об отстранении бразильского футболиста с основной командой красно-синих из-за словесной перепалки с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла в раздевалке сразу после матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

20 марта генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «действительно в отношении него [Мойзеса] клуб применил наказание дисциплинарного характера».

Материалы по теме
Мойзес не включён в заявку ЦСКА на матч с «Динамо» Мх после отстранения от тренировок

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android