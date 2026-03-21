Тренер ЦСКА — о Мойзесе: случившееся в Краснодаре должно остаться в этой раздевалке

Тренер ЦСКА Манель Экспосито прокомментировал ситуацию с отсутствием защитника Мойзеса в заявке команды на матч 22‑го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (21 марта).

«Мы сейчас концентрируемся на настоящем и будущем. Что случилось в Краснодаре, должно остаться в этой раздевалке. Мы увидели, что ситуация просочилась, но клуб сразу сделал своё заявление. Наш генеральный директор сделал официальное заявление, а мне по сути больше нечего добавить.

Как это повлияло на команду? Команда полностью готова. Мы концентрируемся на настоящем и на будущем. Сегодня мы выбрали лучшую команду, которая начнёт матч», — сказал Экспосито в эфире «Матч ТВ».

19 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату» об отстранении бразильского футболиста с основной командой красно-синих из-за словесной перепалки с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла в раздевалке сразу после матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

20 марта генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «действительно в отношении него [Мойзеса] клуб применил наказание дисциплинарного характера».

