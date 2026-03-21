Нагучев — о травме Богосаваца: нет ничего важнее жизни. Она важнее любого футбола

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о травме защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Футболист потерял сознание после удара коленом в голову и был увезён с поля на скорой.

«Перед этим туром я взял Мирослава Богосаваца себе в фэнтези, зная, что он отдаст всего себя ради победы и надёжной игры в защите. Но никакой ноль в графе пропущенные мячи не стоит таких моментов. Жизнь и здоровье — важнее всего, главное, поскорее и без последствий поправиться. Мирослав, уверен, сможет.

Но чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что Билл Шенкли точно не был прав: нет ничего важнее жизни. Она важнее любого футбола», — написал Нагучев в телеграм-канале.

Билл Шенкли — бывший главный тренер английского «Ливерпуля» середины прошлого века. Ему приписывают фразу: «Некоторые думают, что футбол это дело жизни и смерти, я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее».