Евсеев — перед матчем с ЦСКА: мы смотрим на свою команду и отталкиваемся от своей игры

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА в рамках 22‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит в Москве, на данный момент счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'    

— С какими командами «Динамо» удобнее играть: из верхней части турнирной таблицы или из нижней?
— Мы сегодня играем с ЦСКА, готовились именно к армейцам.

— Против кого команда чувствует себя раскрепощённее?
— Для нас любая игра ответственная, поэтому готовимся к каждому матчу и не строим каких‑то особых планов.

— Как «Динамо» может использовать проблемы ЦСКА?
— Мы смотрим на свою команду и отталкиваемся от своей игры.

— Успели перезагрузиться после вылета из Кубка?
— У нас было мало времени: из Санкт‑Петербурга приехали в Москву, погода порадовала в обоих городах. Мы хорошо сыграли против «Зенита», так что эмоциональное состояние у игроков отличное. Физически, конечно, тяжело — играем через два дня на третий, но у ЦСКА тоже непростая ситуация: они долго добирались до Москвы. Но это футбол, это Россия, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

