«Арсенал» видит замену Уайту в защитнике Серии А, которым летом интересовался «Зенит» — TT
«Арсенал» готов продать крайнего защитника Бена Уайта грядущим летом. «Канониры» рассматривают футболиста «Ромы» Уэсли Франса в качестве потенциальной замены для англичанина. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб пристально следит за прогрессом 22-летнего футболиста в Италии, где его выступления привлекли внимание нескольких ведущих европейских клубов.

Летом 2025 года сообщалось о готовности санкт-петербургского «Зенита» заплатить € 25+5 млн за Уэсли, который на тот момент играл за «Фламенго».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

