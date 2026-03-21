«Ахмат» сделал заявление о состоянии Богосаваца

«Ахмат» в телеграм-канале сделал заявление о состоянии защитника Мирослава Богосаваца после потери им сознания в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

«Состояние Мирослава удовлетворительное. Сразу после инцидента на 47-й минуте матча с «Ростовом» Богосавац был эвакуирован в больницу на машине скорой помощи, где прошёл обследование.

По итогам обследования доктора диагностировали у Богосаваца лёгкое сотрясение и зашили ему рваную рану верхней губы. В ближайшие дни Мирослав пройдёт дополнительное медицинское обследование, включая компьютерную томографию (КТ).

Желаем Мирославу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — написано в заявлении грозненского клуба.

В начале второго тайма футболист грозненской команды потерял сознание после удара коленом в голову от игрока гостей Андрея Ланговича. Серб покинул поле на машине скорой помощи.

