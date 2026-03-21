Форвард «Ливерпуля» Экитике получил травму и покинул поле на восьмой минуте матча

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил травму и покинул поле на восьмой минуте матча 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы встречаются на выезде с «Брайтоном». Полузащитник Кёртис Джонс вышел на поле вместо Экитике. Игра проходит на стадионе «Американ Экспресс». В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Ингланд. На данный момент счёт ничейный 1:1.

После 30 туров чемпионата Англии «Брайтон» набрал 40 очков и занимает 12-е место. Подопечные Арне Слота заработали 49 очков и располагаются на пятой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Брайтон» одержал победу над «Сандерлендом» со счётом 1:0, а «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

