«Балтика» подарит красные карточки с автографом Талалаева болельщикам в матче с «Сочи»

Пресс-служба калининградской «Балтики» сообщила об акции, которая пройдёт сегодня, 21 марта, в день матча калининградцев с «Сочи» в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Перед игрой болельщикам подарят красные карточки с автографом главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Поддержим сегодня команду и Андрея Викторовича», — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» в телеграм-канале.

Подарки будут доступны в точках продажи клубной атрибутики. Матч с «Сочи» станет для Талалаева первым из четырёх, пропущенных из-за дисквалификации после стычки с тренерским штабом ЦСКА (1:0) в концовке матча 21-го тура РПЛ.