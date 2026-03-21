ЦСКА — «Динамо» Мх: Агаларов сократил отставание гостей на 25-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу красно-синих. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте нападающий Гамид Агаларов сократил отставание махачкалинского «Динамо».

Ранее, на 15-й минуте, счёт открыл нападающий ЦСКА Энрике Кармо. На 21-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество армейцев.

После 21 тура чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля), а подопечные Вадима Евсеева сыграют с «Балтикой» (5 апреля).

