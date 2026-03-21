Вратарь «Ахмата» Ульянов прокомментировал победу над «Ростовом» и травму Богосаваца

Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов высказался о победе грозненцев над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал эпизод с травмой защитника Мирослава Богосаваца. Серб потерял сознание после удара коленом в голову от соперника.

— Достаточно сложная игра. «Ростов» — хороший соперник, который играет в неприятный футбол. Очень много длинных передач, очень много забросов, очень много подач. Для обороны и вратаря это стрессовые матчи, в которых приходится много бороться.

— В самом начале второго тайма Богосавац получил серьёзную травму.

— Это ужасно. Я был рядом и всё видел. Хочу пожелать ему здоровья. Мы все вместе с ним. Надеюсь, он как можно скорее вернётся в команду. Это футбол. Случаются серьёзные травмы. Футболисты не должны переключать внимание. Должны бороться и не сдаваться, — сказал Ульянов в эфире «Матч ТВ».