Спаллетти: Лига чемпионов меняет всё — перспективы, возможности, амбиции

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию с контрактом и трансферами в клубе.

— Вы говорили, что подпишете контракт в конце сезона. Теперь — что во время паузы. Клуб убедил вас, обещав более сильную команду?

— Я никогда не говорил именно так. И обсуждать трансферы, не подписав контракт, — странно. Я прекрасно себя чувствую в клубе, уважаю всех, кто здесь работает, и чувствую уважение в ответ. Поговорим, когда будет время. Но обсуждать будущих игроков публично — неправильно.

— Как квалификация или неквалификация в Лигу чемпионов влияет на ваше будущее?

— Лига чемпионов меняет всё — перспективы, возможности, амбиции. Но давление — это привилегия. Оно принадлежит тем, у кого есть история, которую нужно уважать. Мы должны жить этот момент с удовольствием, а не со страхом. Наш долг — перед болельщиками, которые едут за нами в любую точку, даже в Будё, даже при высоких ценах на билеты. Мы должны быть готовы на всё ради их эмоций, — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

После 29 туров Серии А «Ювентус» находится на пятой строчке турнирной таблицы с 53 очками.