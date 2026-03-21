Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти: Лига чемпионов меняет всё — перспективы, возможности, амбиции

Комментарии

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию с контрактом и трансферами в клубе.

Италия — Серия А . 30-й тур
21 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вы говорили, что подпишете контракт в конце сезона. Теперь — что во время паузы. Клуб убедил вас, обещав более сильную команду?
— Я никогда не говорил именно так. И обсуждать трансферы, не подписав контракт, — странно. Я прекрасно себя чувствую в клубе, уважаю всех, кто здесь работает, и чувствую уважение в ответ. Поговорим, когда будет время. Но обсуждать будущих игроков публично — неправильно.

— Как квалификация или неквалификация в Лигу чемпионов влияет на ваше будущее?
— Лига чемпионов меняет всё — перспективы, возможности, амбиции. Но давление — это привилегия. Оно принадлежит тем, у кого есть история, которую нужно уважать. Мы должны жить этот момент с удовольствием, а не со страхом. Наш долг — перед болельщиками, которые едут за нами в любую точку, даже в Будё, даже при высоких ценах на билеты. Мы должны быть готовы на всё ради их эмоций, — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

После 29 туров Серии А «Ювентус» находится на пятой строчке турнирной таблицы с 53 очками.

Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android