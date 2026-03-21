«Много нового узнали». Вратарь «Ахмата» Ульянов — о работе под руководством Черчесова

Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов прокомментировал удачную серию команды в 2026 году, а также высказался о роли главного тренера Станислава Черчесова. Победа над «Ростовом» (1:0) в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги стала для грозненцев второй за весну. Всего у команды две победы и две ничьих в четырёх играх.

«Мы хорошо подготовились. Много что нового для себя узнали, начали играть в более привлекательный футбол, скажем так. Все понимают философию главного тренера. И в целом в команде гармония, отличные отношения. Отсюда исходит результат, все бьются друг за друга», — сказал Ульянов в эфире «Матч ТВ».

После победы над «Ростовом» грозненцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды теперь 30 набранных очков. В следующем туре клуб из столицы Чечни встретится с «Краснодаром».