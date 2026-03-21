«Краснодар» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Сегодня, 21 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступит Алексей Сухой из Люберец. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Пари НН»: Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Сефас, Тичич, Бальбоа, Олусегун.

После 21 тура чемпионата России краснодарский клуб набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода заработала 20 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре команда Мурада Мусаева встретится с «Ахматом» (4 апреля), а подопечные Алексея Шпилевского сыграют с «Ростовом» (5 апреля).