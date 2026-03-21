ЦСКА — «Динамо» Мх: Тамерлан Мусаев забил третий гол армейцев на 71-й минуте

ЦСКА — «Динамо» Мх: Тамерлан Мусаев забил третий гол армейцев на 71-й минуте
В эти минуты идёт матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу красно-синих. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

Форвард Тамерлан Мусаев забил третий гол армейцев на 71-й минуте. Ранее, на 15-й минуте, счёт открыл нападающий ЦСКА Энрике Кармо. На 21-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество армейцев. На 25-й минуте нападающий Гамид Агаларов сократил отставание махачкалинского «Динамо».

После 21 тура чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля), а подопечные Вадима Евсеева сыграют с «Балтикой» (5 апреля).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
