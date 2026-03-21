Акинфеев впервые за 16 лет допустил две результативные ошибки в сезоне РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил результативную ошибку в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». На данный момент счёт в игре 2:1 в пользу армейцев. Тем самым голкипер столичного клуба впервые за 16 лет допустил вторую ошибку, приведшую к голу, за один сезон чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

Ранее вратарь ЦСКА негативно проявил себя во встрече с «Ростовом» (0:1) в 8-м туре РПЛ. В предыдущий раз Игорь Акинфеев совершал больше двух ошибок за один розыгрыш чемпионата России в сезоне-2010. Тогда голкипер армейцев допустил четыре ошибки.

После 21 тура чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля).

Материалы по теме
«Краснодар» бьётся с шикарным по весне аутсайдером! Увеличится ли отрыв от «Зенита»? LIVE
Live
«Краснодар» бьётся с шикарным по весне аутсайдером! Увеличится ли отрыв от «Зенита»? LIVE
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
