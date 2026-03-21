«Футбола как такового с их стороны не стало». Черчесов — о победе «Ахмата» над «Ростовом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

«Рады, что выиграли непростой матч. Мы готовились, если бы подошли к матчу неправильно, то сегодня не взяли бы три очка. Рад, что ребята выполнили установку. Были огрехи и ошибки, но на таком поле и соперник ошибался. Болельщик нас поддержал, хотя их было не так много, как хотелось.

Когда тренер выпускает третьего защитника, то это сигнал, что мы хотим отбиваться. Отбиваться мы не хотели, но другое дело, что они выпустили трёх высоких игроков. Нам нужно было всё это сдерживать, потому что футбола как такового с их стороны не стало. Были длинные забросы в штрафную, нам там нужно было уравнять силы, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ростов» с 22 очками располагается на 11‑й строчке.

