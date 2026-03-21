Черчесов рассказал о состоянии Богосаваца, которого увезли на скорой помощи во время матча

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал состояние защитника своей команды Мирослава Богосаваца, получившего травму в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский клуб одержал победу над «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

«Сотрясение есть, рана такая рваная. Идём сейчас делать КТ, смотреть, есть у него перелом скулы или нет», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В начале второго тайма защитник Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову. Футболист получил ногой в челюсть после игрового стыка с Андреем Ланговичем. Карета скорой помощи выехала прямо на поле и забрала Богосаваца. У игрока была заметна кровь в районе головы. Он пришёл в сознание ещё на поле.

«Ахмат» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ростов» с 22 очками располагается на 11‑й строчке.

Материалы по теме
«Футбола как такового с их стороны не стало». Черчесов — о победе «Ахмата» над «Ростовом»
