Опубликован состав национальной команды России U16 на мартовский сбор

Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал заявку национальной команды России U16 на мартовский сбор.

Вратари

Кирилл Трофимов («Локомотив» Москва), Ярослав Горислов (ЦСКА Москва).

Защитники

Артур Мудранов, Роберт Торини (оба – ЦСКА Москва), Егор Шилкин, Кирилл Крылов (оба – «Краснодар»), Булат Комаров («Рубин» Казань), Максим Иванов («Чертаново» Москва), Денис Богатиков («Родина» Москва), Максим Севостьянов («Динамо» Москва).

Полузащитники

Архип Капшученко, Дмитрий Калинин (оба – «Локомотив» Москва), Клим Денисов («Зенит» Санкт-Петербург), Иван Кузьмин («Родина» Москва), Ярослав Мелёхин (ЦСКА Москва), Георгий Сафронов («Чертаново» Москва).

Нападающие

Владимир Артамонов, Михаил Давыденко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Брагинец («Краснодар»), Ихсан Иминов («Динамо» Москва), Александр Коледов («Чертаново» Москва), Ратмир Лукьянов (ЦСКА Москва), Егор Кукушкин («Локомотив» Москва).

Сборы российской национальной команды пройдут в турецкой Анталье с 23 по 31 марта. Сборная России встретится со сверстниками из Иордании 25 и 30 марта.

Материалы по теме
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Комментарии
