Энрике Кармо — самый молодой легионер ЦСКА с гол+пас в одном матче с 2009 года

19-летний бразильский нападающий ЦСКА Энрике Кармо забил гол и отдал результативную передачу в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». На данный момент счёт в игре 3:1 в пользу армейцев. Таким образом, форвард красно-синих стал самым молодым легионером ЦСКА с гол+пас в одной игре с 2009 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Последним иностранцем, который делал гол+пас за ЦСКА в более юном возрасте, был нигериец Секу Олисе в 2009 году в матче с «Кубанью» (4:0). Тогда африканскому футболисту было 19 лет и 121 день, что на 11 дней моложе Кармо.

После 21 тура чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля).