Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Где тут штрафной? Иногда удивляешься». Черчесов — об эпизоде с Богосавацем и Ланговичем

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выразил недовольство решением арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с защитником грозненцев Мирославом Богосавацем и футболистом «Ростова» Андреем Ланговичем в 22-м туре РПЛ. После этого момента Богосавац получил травму и покинул поле на карете скорой помощи. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

«Честно говоря, я извиняюсь… Ты даёшь штрафной, а потом видно, что тот его коленом по голове бьёт. Где тут штрафной? Чуть нам не забили… Судья же может поменять своё решение? Или не может? Так что иногда удивляешься», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

В начале второго тайма защитник Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову. Футболист получил ногой в челюсть после игрового стыка с Андреем Ланговичем. Карета скорой помощи выехала прямо на поле и забрала Богосаваца. У игрока была заметна кровь в районе головы. Он пришёл в сознание ещё на поле.

