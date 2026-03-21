«Где тут штрафной? Иногда удивляешься». Черчесов — об эпизоде с Богосавацем и Ланговичем

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выразил недовольство решением арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с защитником грозненцев Мирославом Богосавацем и футболистом «Ростова» Андреем Ланговичем в 22-м туре РПЛ. После этого момента Богосавац получил травму и покинул поле на карете скорой помощи. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

«Честно говоря, я извиняюсь… Ты даёшь штрафной, а потом видно, что тот его коленом по голове бьёт. Где тут штрафной? Чуть нам не забили… Судья же может поменять своё решение? Или не может? Так что иногда удивляешься», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

В начале второго тайма защитник Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову. Футболист получил ногой в челюсть после игрового стыка с Андреем Ланговичем. Карета скорой помощи выехала прямо на поле и забрала Богосаваца. У игрока была заметна кровь в районе головы. Он пришёл в сознание ещё на поле.