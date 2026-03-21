ЦСКА одержал первую победу в весенней части РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Игра закончилась победой армейцев со счётом 3:1.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Энрике Кармо. На 21-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество армейцев. На 25-й минуте нападающий Гамид Агаларов сократил отставание махачкалинского «Динамо». Форвард Тамерлан Мусаев забил третий гол армейцев на 71-й минуте.

Отметим, что ЦСКА одержал первую победу в весенней части нынешнего сезона РПЛ.

После 22 туров чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля), а подопечные Вадима Евсеева сыграют с «Балтикой» (5 апреля).