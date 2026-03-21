«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в 31-м туре АПЛ, Уэлбек оформил дубль

Завершён матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «чайки». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс». В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Ингланд.

Дэнни Уэлбек вывел хозяев поля вперёд на 14-й минуте. Милош Керкез на 30-й минуте забил ответный мяч мерсисайдцев, а на 56-й минуте Уэлбек оформил дубль.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 43 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке.