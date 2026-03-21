Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль, результат матча 21 марта 2026, счёт 2:1, 31-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в 31-м туре АПЛ, Уэлбек оформил дубль
Комментарии

Завершён матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «чайки». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс». В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 15:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
1:0 Уэлбек – 14'     1:1 Керкез – 30'     2:1 Уэлбек – 56'    

Дэнни Уэлбек вывел хозяев поля вперёд на 14-й минуте. Милош Керкез на 30-й минуте забил ответный мяч мерсисайдцев, а на 56-й минуте Уэлбек оформил дубль.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 43 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке.

