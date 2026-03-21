«Ливерпуль» потерпел второе поражение в последних трёх матчах АПЛ

«Ливерпуль» со счётом 1:2 уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Это второе поражение мерсисайдцев в последних трёх играх чемпионата Англии.

Данная серия команды Арне Слота началась в 29-м туре АПЛ: тогда «красные» со счётом 1:2 проиграли «Вулверхэмптону». После этого у действующих чемпионов Англии была ничья с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), а затем они уступили «чайкам». В следующем туре «Ливерпуль» 11 апреля примет лондонский «Фулхэм».

На данный момент «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.