«Ливерпуль» потерпел второе поражение в последних трёх матчах АПЛ
«Ливерпуль» со счётом 1:2 уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Это второе поражение мерсисайдцев в последних трёх играх чемпионата Англии.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 15:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
1:0 Уэлбек – 14' 1:1 Керкез – 30' 2:1 Уэлбек – 56'
Данная серия команды Арне Слота началась в 29-м туре АПЛ: тогда «красные» со счётом 1:2 проиграли «Вулверхэмптону». После этого у действующих чемпионов Англии была ничья с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), а затем они уступили «чайкам». В следующем туре «Ливерпуль» 11 апреля примет лондонский «Фулхэм».
На данный момент «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
Материалы по теме
