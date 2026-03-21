Флик ответил на вопрос об идеальном результате для «Барселоны» в матче «Реал» — «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос об идеальном результате для «Барселоны» в матче 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и мадридский «Атлетико». Игра состоится 22 марта.

«Не знаю, буду ли я смотреть. Прежде всего нам нужно победить «Райо Вальекано», а это будет непросто… посмотрим, что будет, мы не можем это контролировать», — приводит слова Флика Marca.

После 28 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» отстаёт от сине-гранатовых на четыре очка и занимает второе место. «Атлетико» заработал 57 очков и располагается на четвёртой строчке.