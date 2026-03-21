ЦСКА одержал первую победу в РПЛ в 2026 году
Московский ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым армейцы одержали первую победу в чемпионате России в 2026 году.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15' 2:0 Кисляк – 21' 2:1 Агаларов – 25' 3:1 Мусаев – 71'
До этого ЦСКА выигрывал в 2026 году только в Фонбет Кубке России, победив «Краснодар» (3:1). В РПЛ столичный клуб проиграл грозненскому «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и калининградской «Балтике» (0:1).
После 22 туров чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 4 апреля.
