ЦСКА одержал первую победу в РПЛ в 2026 году

Московский ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым армейцы одержали первую победу в чемпионате России в 2026 году.

До этого ЦСКА выигрывал в 2026 году только в Фонбет Кубке России, победив «Краснодар» (3:1). В РПЛ столичный клуб проиграл грозненскому «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и калининградской «Балтике» (0:1).

После 22 туров чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 4 апреля.