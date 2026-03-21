Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ЦСКА прервал серию из четырёх поражений в РПЛ

Московский ЦСКА прервал серию из четырёх поражений в Мир Российской Премьер-Лиге. Это случилось в матче 22-го тура, в котором армейцы победили махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

Ранее красно-синие уступили в турнире «Краснодару» (2:3), грозненскому «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и калининградской «Балтике» (0:1).

После 22 туров чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).

