ЦСКА прервал серию из четырёх поражений в РПЛ

Московский ЦСКА прервал серию из четырёх поражений в Мир Российской Премьер-Лиге. Это случилось в матче 22-го тура, в котором армейцы победили махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

Ранее красно-синие уступили в турнире «Краснодару» (2:3), грозненскому «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и калининградской «Балтике» (0:1).

После 22 туров чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).