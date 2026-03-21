ЦСКА прервал серию из четырёх поражений в РПЛ
Московский ЦСКА прервал серию из четырёх поражений в Мир Российской Премьер-Лиге. Это случилось в матче 22-го тура, в котором армейцы победили махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15' 2:0 Кисляк – 21' 2:1 Агаларов – 25' 3:1 Мусаев – 71'
Ранее красно-синие уступили в турнире «Краснодару» (2:3), грозненскому «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и калининградской «Балтике» (0:1).
После 22 туров чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.
В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).
