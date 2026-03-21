«В любом случае нужно выигрывать». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий касательно предстоящего матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 21 марта.

— Как победная серия изменила внутренние ощущения команды перед матчем с «Краснодаром»?

— В любом случае нам нужно выигрывать. Мы потеряли слишком много очков, в том числе и необязательных. Если смотреть на первую часть сезона, по игре должны были набирать больше, чем есть сейчас. Поэтому мы находимся в ситуации, где обязаны вернуть то, что заслужили. Но это только начало — расслабляться нельзя. Сегодня играем против чемпиона, на мой взгляд, одной из лучших команд РПЛ, поэтому будет тяжело. Тем не менее мы хотим действовать так же дерзко и постараемся показать максимум своих возможностей — посмотрим, к чему это приведёт.

— Сегодня у «Краснодара» несколько футболистов отсутствуют, у вас, наоборот, состав полный. Плюс вы не играли на неделе. Это даёт вам преимущество?

— Мы говорим о чемпионе страны, поэтому у них должна быть обойма. Ссылаться на то, что у них кто‑то отсутствует или что состав неполный, было бы неуважительно. Это чемпион страны, и мы понимаем, что нам будет очень тяжело, но мы готовы страдать. Будем делать всё, что в наших силах, и постараемся преподнести какой‑то сюрприз, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».