Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В любом случае нужно выигрывать». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о матче с «Краснодаром»

«В любом случае нужно выигрывать». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о матче с «Краснодаром»
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий касательно предстоящего матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 21 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'    

— Как победная серия изменила внутренние ощущения команды перед матчем с «Краснодаром»?
— В любом случае нам нужно выигрывать. Мы потеряли слишком много очков, в том числе и необязательных. Если смотреть на первую часть сезона, по игре должны были набирать больше, чем есть сейчас. Поэтому мы находимся в ситуации, где обязаны вернуть то, что заслужили. Но это только начало — расслабляться нельзя. Сегодня играем против чемпиона, на мой взгляд, одной из лучших команд РПЛ, поэтому будет тяжело. Тем не менее мы хотим действовать так же дерзко и постараемся показать максимум своих возможностей — посмотрим, к чему это приведёт.

— Сегодня у «Краснодара» несколько футболистов отсутствуют, у вас, наоборот, состав полный. Плюс вы не играли на неделе. Это даёт вам преимущество?
— Мы говорим о чемпионе страны, поэтому у них должна быть обойма. Ссылаться на то, что у них кто‑то отсутствует или что состав неполный, было бы неуважительно. Это чемпион страны, и мы понимаем, что нам будет очень тяжело, но мы готовы страдать. Будем делать всё, что в наших силах, и постараемся преподнести какой‑то сюрприз, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android