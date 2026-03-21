«Нам сегодня не повезло». Тренер «Ростова» Альба — о поражении от «Ахмата»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

— «Ростов» в весенней части чемпионата всем даёт бой, но очков не так много, как хотелось бы. Психологически это не давит на ребят?

— Психологически это тяжело для нас, потому что мы работаем, тренируемся, правильно играем и создаём моменты. Не знаю, почему бог не смотрит на нас. Просто нам сегодня не повезло, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» занимает седьмое место в чемпионате России. В активе команды 30 набранных очков. «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 22 очка.