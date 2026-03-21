Энрике Кармо стал самым молодым игроком ЦСКА с гол+пас в одной игре со времён Чалова

19-летний нападающий ЦСКА Энрике Кармо забил гол и отдал результативную передачу в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча закончилась победой армейцев со счётом 3:1. Тем самым бразилец стал самым молодым игроком красно-синих с гол+пас в одной игре со времён Фёдора Чалова. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Экс-нападающий ЦСКА, на данный момент выступающий за греческий ПАОК, оформил гол+пас в возрасте 18 лет в игре с «Уралом» (4:0) в 2016 году.

В нынешнем сезоне Кармо провёл 19 матчей за столичный клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

После 22 туров чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 4 апреля.