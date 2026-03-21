«Сочи» проведёт матч с «Балтикой» в форме, посвящённой тематике игры «Морской бой»

«Балтика» проведёт игру 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» в эксклюзивных комплектах формы, посвящённых тематике популярной игры «Морской бой». Встреча состоится сегодня, 21 марта.

Форма выполнена в синем цвете и украшена классическим гюйсом в бело-синем исполнении, как и манжеты. Фоновый паттерн составили элементы, выполненные в виде узнаваемых элементов игры «Морской бой».

Фото: ФК «Сочи»

После 21 матча чемпионата России «Балтика» набрала 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало матча – в 20:30 мск.