Игрок ЦСКА Кармо прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард забил гол и отдал результативную передачу.

«Очень рад победе и своему выступлению — голу и передаче. Хотел бы поблагодарить бога, без него я бы не был здесь. Мы полностью заслужили победу, я много работал ради этого — наконец получилось забить свой первый гол. Мы будем работать дальше, и хочется поблагодарить болельщиков за поддержку», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 4 апреля.