Кармо: Челестини — профессионал, очень важно, чтобы наш тренер всегда был с нами
Нападающий ЦСКА Энрике Кармо после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:1) поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Фабио Челестини.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15' 2:0 Кисляк – 21' 2:1 Агаларов – 25' 3:1 Мусаев – 71'
«Нам очень важно, чтобы наш тренер всегда был с нами. Челестини — профессионал, у нас хорошие отношения. Сегодня его помощники оказали нам большую поддержку — благодарю их и партнёров. Будем надеяться, что дальше мы будем играть ещё лучше», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.
Материалы по теме
