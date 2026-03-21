Кармо: Челестини — профессионал, очень важно, чтобы наш тренер всегда был с нами

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:1) поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Фабио Челестини.

«Нам очень важно, чтобы наш тренер всегда был с нами. Челестини — профессионал, у нас хорошие отношения. Сегодня его помощники оказали нам большую поддержку — благодарю их и партнёров. Будем надеяться, что дальше мы будем играть ещё лучше», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.