Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кармо: Челестини — профессионал, очень важно, чтобы наш тренер всегда был с нами
Нападающий ЦСКА Энрике Кармо после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:1) поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Фабио Челестини.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

«Нам очень важно, чтобы наш тренер всегда был с нами. Челестини — профессионал, у нас хорошие отношения. Сегодня его помощники оказали нам большую поддержку — благодарю их и партнёров. Будем надеяться, что дальше мы будем играть ещё лучше», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

Материалы по теме
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
