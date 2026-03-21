Игрок ЦСКА Кармо: у нас дружный коллектив, уверен, что одержим много побед в сезоне

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, как команда отреагировала на неудачные результаты после рестарта чемпионата России.

— Собиралась ли команда в неформальной обстановке?

— У нас очень дружный коллектив, мы много разговариваем. Поражения — часть нашей работы, это происходит. Но мы будем продолжать работать, и я уверен, что одержим много побед в этом сезоне, — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, до встречи с махачкалинской командой армейцы проиграли грозненскому «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4), калининградской «Балтике» (0:1) и «Краснодару» (0:4).

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 4 апреля.