Энрике Кармо отреагировал на отстранение Мойзеса от тренировок с основой ЦСКА

19-летний бразильский нападающий ЦСКА Энрике Кармо отреагировал на отстранение защитника Мойзеса от тренировок с основой армейцев. Игрок высказался после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие одержали победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 3:1.

«Отстранение Мойзеса — решение тренерского штаба. Я здесь для того, чтобы выполнять свою работу. Нам надо сконцентрироваться на этом», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).