Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
КАМАЗ — Черноморец, результат матча 21 марта 2026, счет 3:1, 25-й тур Первой лиги 2025/2026

«КАМАЗ» уверенно обыграл «Черноморец» в 25-м туре Первой лиги
Завершился матч 25-го тура Лиги Pari, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и новороссийский «Черноморец». Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Россия — Лига PARI . 25-й тур
21 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
3 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Николаев – 5'     1:1 Султонов – 19'     2:1 Аюкин – 34'     3:1 Солодухин – 90'    

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Олег Николаев на пятой минуте. На 19-й минуте полузащитник челнинцев Мухаммад Султонов сравнял счёт. Защитник хозяев поля Руслан Аюкин вывел свою команду вперёд на 34-й минуте. В конце встречи на 90-й минуте хавбек «КАМАЗа» Андрей Солодухин установил окончательный счёт – 3:1.

После 25 матчей в Первой лиге «КАМАЗ» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Черноморец» располагается на 13-й строчке, у команды 28 набранных очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
