«КАМАЗ» уверенно обыграл «Черноморец» в 25-м туре Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Лиги Pari, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и новороссийский «Черноморец». Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Олег Николаев на пятой минуте. На 19-й минуте полузащитник челнинцев Мухаммад Султонов сравнял счёт. Защитник хозяев поля Руслан Аюкин вывел свою команду вперёд на 34-й минуте. В конце встречи на 90-й минуте хавбек «КАМАЗа» Андрей Солодухин установил окончательный счёт – 3:1.

После 25 матчей в Первой лиге «КАМАЗ» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Черноморец» располагается на 13-й строчке, у команды 28 набранных очков.