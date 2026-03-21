«Я очень удивлён». Джеррард — об Александер-Арнольде вне заявки сборной Англии

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о невключении защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда в заявку национальной команды Англии на ближайшие товарищеские матчи в марте.

«Я очень удивлён. Да, у нас есть хорошие варианты на правом фланге обороны: Рис Джеймс — игрок мирового уровня, Валентино Ливраменто — у него были повреждения, но он способен сыграть на обоих флангах. Я понимаю выбор этого состава сборной, но считаю, что Трент Александер-Арнольд входит в число лучших 35 футболистов страны.

У Англии впереди матчи, в которых ей придётся играть открыто, взламывать оборону с низким блоком, это досадно. Трент Александер-Арнольд — как раз тот игрок, который может выйти на поле со скамейки запасных и изменить ход встречи одним пасом. Таков его уровень. Поэтому я и удивлён, мне жаль его.

Но есть и другие факторы, которые следует учесть: как часто играет Трент? Находится ли он в оптимальной форме? Есть ли какие-либо факторы вне поля, которые повлияли? Перед тем как выбрать состав на шесть недель, необходимо учесть множество факторов», — сказал Джеррард в эфире TNT Sports.

В ближайших контрольных матчах англичане 27 марта сыграют с Уругваем, а 31 марта — с Японией.

Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
