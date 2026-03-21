«Ливерпуль» впервые с сезона-2015/2016 проиграл 10 матчей в Премьер-лиге

Комментарии

«Ливерпуль» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «красные» проиграли 10 встреч в розыгрыше чемпионата Англии впервые с сезона-2015/2016, сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 15:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
1:0 Уэлбек – 14'     1:1 Керкез – 30'     2:1 Уэлбек – 56'    

В нынешнем сезоне АПЛ мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Брентфорду» (2:3), «Манчестер Сити» (0:3, 1:2), «Ноттингем Форест» (0:3), «Борнмуту» (2:3), «Вулверхэмптону» (1:2) и «чайкам». В следующем туре «Ливерпуль» 11 апреля примет лондонский «Фулхэм».

Помимо этого, «красные» в текущем сезоне АПЛ потерпели больше поражений, чем в двух предыдущих розыгрышах чемпионата Англии вместе взятых (8).

На данный момент «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

