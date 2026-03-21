Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник ЦСКА Данилов: когда Челестини есть на бровке, проще играть
Защитник ЦСКА Кирилл Данилов высказался после победы своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над махачкалинским «Динамо» (3:1), а также об отсутствии главного тренера команды Фабио Челестини из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

«Положительные эмоции от победы, прервали серию неудачных матчей. Уже играл до этого в стартовом составе, нет волнения. Был мандраж, но это нормально.

Когда Челестини есть на бровке, играть проще. Но также можем общаться через его помощников. Партнёры подсказывали на поле. В игре допустил две ошибки, обрезал мяч. Можно было сыграть в два касания, я сыграл в одно», — передаёт слова Данилова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

