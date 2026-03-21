Защитник ЦСКА Данилов: когда Челестини есть на бровке, проще играть

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов высказался после победы своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над махачкалинским «Динамо» (3:1), а также об отсутствии главного тренера команды Фабио Челестини из-за дисквалификации.

«Положительные эмоции от победы, прервали серию неудачных матчей. Уже играл до этого в стартовом составе, нет волнения. Был мандраж, но это нормально.

Когда Челестини есть на бровке, играть проще. Но также можем общаться через его помощников. Партнёры подсказывали на поле. В игре допустил две ошибки, обрезал мяч. Можно было сыграть в два касания, я сыграл в одно», — передаёт слова Данилова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.