Хайденхайм — Байер, результат матча 21 марта 2026, счет 3:3, 27-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» сыграл вничью с «Хайденхаймом», ведя в счёте 2:0. Команды забили шесть мячей
Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Хайденхайм» и леверкузенский «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Робин Браун. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

0:1 Тилльман – 22'     0:2 Шик – 35'     1:2 Беренс – 56'     2:2 Пирингер – 72'     2:3 Шик – 79'     3:3 Пирингер – 85'    

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Малик Тилльман на 22-й минуте. На 35-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 56-й минуте защитник хозяев поля Хеннес Беренс отыграл один мяч для своей команды. На 72-й минуте форвард «Хайденхайма» Марвин Пирингер сравнял счёт ударом с пенальти. Патрик Шик оформил дубль на 79-й минуте. В конце встречи на 85-й минуте Марвин Пирингер установил окончательный счёт – 3:3.

После этой игры «Байер» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Хайденхайм» с 15 очками располагается на последней, 18-й строчке.

Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
