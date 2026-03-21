Бавария — Унион, результат матча 21 марта 2026, счет 4:0, 27-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» разгромила берлинский «Унион» в 27-м туре Бундеслиги
Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион». Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра матча выступил Патрик Иттрих. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Унион
Берлин
1:0 Олисе – 43'     2:0 Гнабри – 45+1'     3:0 Кейн – 49'     4:0 Гнабри – 67'    

Счёт в матче открыл фланговый нападающий мюнхенцев Майкл Олисе на 43-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте Серж Гнабри увеличил преимущество «Баварии». Во втором тайме на 49-й минуте форвард Гарри Кейн сделал счёт разгромным. На 67-й минуте Серж Гнабри оформил дубль.

После этой игры «Унион» с 31 очком занимает 10-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
