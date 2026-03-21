Вадим Евсеев высказался после поражения махачкалинского «Динамо» от ЦСКА

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:3).

— Вам понравилась игра команды?

— Отличная игра, играли изо всех сил. Понравилось, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Понравилось, что Агаларов забил гол, — значит, слушает. Когда мы пришли, то говорили нападающим, как нужно открываться. Вот он открывается и получает моменты, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева сыграют с «Балтикой» (5 апреля).