Вадим Евсеев высказался после поражения махачкалинского «Динамо» от ЦСКА
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15' 2:0 Кисляк – 21' 2:1 Агаларов – 25' 3:1 Мусаев – 71'
— Вам понравилась игра команды?
— Отличная игра, играли изо всех сил. Понравилось, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Понравилось, что Агаларов забил гол, — значит, слушает. Когда мы пришли, то говорили нападающим, как нужно открываться. Вот он открывается и получает моменты, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».
После 22 туров чемпионата России махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева сыграют с «Балтикой» (5 апреля).
