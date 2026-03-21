Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вадим Евсеев высказался после поражения махачкалинского «Динамо» от ЦСКА

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

— Вам понравилась игра команды?
— Отличная игра, играли изо всех сил. Понравилось, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Понравилось, что Агаларов забил гол, — значит, слушает. Когда мы пришли, то говорили нападающим, как нужно открываться. Вот он открывается и получает моменты, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева сыграют с «Балтикой» (5 апреля).

