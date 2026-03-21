«Балтика» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Сегодня, 21 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Филин, Бевеев, Чивич, И. Петров, Титков, М. Петров, Йенне, Хиль.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Волков, Зиньковский, Мухин, Коваленко, Фёдоров, Крамарич.

После 21 тура чемпионата России «Балтика» набрала 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

В предыдущем туре калининградская команда победила московский ЦСКА со счётом 1:0, а подопечные Игоря Осинькина уступили «Краснодару» (1:2).