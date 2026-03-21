Диего Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед матчем 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом» 22 марта.

«Это важный матч из-за соперничества в Мадриде, где базируются обе команды. Мы знаем, что наши болельщики очень взволнованы этими играми.

Это матч, который проходит с большим количеством эмоций и энтузиазма. Мы постараемся изо всех сил и построим игру так, чтобы нанести удар по сопернику», — приводит слова Симеоне Marca.

После 28 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» отстаёт от сине-гранатовых на четыре очка и занимает второе место. «Атлетико» заработал 57 очков и располагается на четвёртой строчке.