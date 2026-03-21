Симеоне креативно ответил на вопрос об отсутствии Куртуа и Облака в мадридском дерби

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне креативно ответил на вопрос об отсутствии голкипера своей команды Яна Облака и вратаря «Реала» Тибо Куртуа в матче 29-го тура испанской Ла Лиги между клубами.

— Кто проигрывает чаще без Куртуа и Облака в составе?

— Болельщики, это два великолепных вратаря, — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что оба голкипера получили травмы и не смогут принять участия в матче.

После 28 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» отстаёт от сине-гранатовых на четыре очка и занимает второе место. «Атлетико» заработал 57 очков и располагается на четвёртой строчке.