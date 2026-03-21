«Краснодар» — «Пари НН»: Кривцов сделал счёт 4:0 в пользу «быков»

В эти минуты идёт матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Встреча проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступает Алексей Сухой из Люберец. На данный момент счёт 4:0 в пользу «быков». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте Никита Кривцов забил четвёртый мяч южан. Ранее, на шестой минуте, Джон Кордоба открыл счёт в этой игре и вывел «быков» вперёд, на 12-й минуте он оформил дубль, а на 49-й минуте — хет-трик.

На данный момент краснодарский клуб с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля), а «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ростовом» (5 апреля).