Генич двумя словами отреагировал на хет-трик Кордобы в матче 22-го тура РПЛ

Известный спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на хет-трик нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». На момент выхода публикации счёт в игре 3:0 в пользу «быков».
«Машина колумбийская», — написал Генич в своём телеграм-канале.
На шестой минуте Кордоба открыл счёт в этой игре и вывел «быков» вперёд. На 12-й минуте форвард забил второй мяч, а на 49-й минуте оформил хет-трик.
На данный момент краснодарский клуб с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля), а «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ростовом» (5 апреля).
- 21 марта 2026
