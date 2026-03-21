Генич двумя словами отреагировал на хет-трик Кордобы в матче 22-го тура РПЛ

Генич двумя словами отреагировал на хет-трик Кордобы в матче 22-го тура РПЛ
Известный спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на хет-трик нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». На момент выхода публикации счёт в игре 3:0 в пользу «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Машина колумбийская», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На шестой минуте Кордоба открыл счёт в этой игре и вывел «быков» вперёд. На 12-й минуте форвард забил второй мяч, а на 49-й минуте оформил хет-трик.

На данный момент краснодарский клуб с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля), а «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ростовом» (5 апреля).

